Saudid: Jeemeni mässuliste rünnakud on ohuks naftatarnetele

Taolised piiriülesed rünnakud on otsene oht naftatarnete julgeolekule neis äärmiselt tundlikes oludes, mille tunnistajaks on praegu maailma energiaturud, seisis teates.

Naftarikkad Pärsia lahe riigid, seal hulgas Saudi Araabia, on olnud pideva rahvusvahelise surve all suurendada tootmist, ent on seni seisnud sellele vastu, tuues põhjuseks kokkulepped naftakartelli OPEC+ tootjate vahel, mille peamised vedurid on ar-Riyad ja Moskva.