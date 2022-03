Moskva Šeremetjevo lennujaam saatis viiendiku töötajaid sundpuhkusele

«Alates 16. märtsist 2022 saadeti osa Šeremetjevo ettevõtterühma töötajatest sundpuhkusele töönappuse tõttu, mis tekkis tööandjast ja töötajatest mitteoleneval põhjusel. Seejuures on ettevõtterühma töötajate hulk, mis saadeti sundpuhkusele, oluliselt väiksem kui meedias mainitav 40 protsenti, see on 20 protsenti,» ütles lennujaama avalike suhete direktor Anna Zahharenkova ajakirjanikele.