Riik ulatab sanktsioonidest kahju saanud ettevõtetele abikäe

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) majandusarengu asekantsleri Sille Kraami sõnul on MKM lisaeelarvesse teinud neli suuremat majandusmeetmete ettepanekut. Esiteks rahvusvahelise eksperdi kaasamise teenus, mille toel ettevõtted saaksid kiiresti muutunud majanduskeskkonnas leida uusi tarneahelaid, sihtturge ja partnereid. "See on kõige kiirem tugi riigi poolt, mida me suudame ettevõtetele pakkuda," ütles Kraam esmaspäeval riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungil.