Pentus-Rosimannus: põlevkivi kasutamist tuleb pikendada

«Praegusel keerulisel ajal peab Eestil endal olema varu ja valmisolek olemasolevad soojuselektrijaamad käivitada, kui elektrit võib jääda vajaka,» märkis riigi kui omaniku esindaja Pentus-Rosimannus. «Eelmisel aastal toodeti Eestis tarbitavast elektrist 71% siinsamas Eestis ja sellest kõige suurema panuse andis Eesti Energia. Külmadel talvepäevadel anti võrku 1200 megavatti ja see näitab, et vajaliku tootmisvõimsuse hoidmine on oluline.»