Eesti võiks saada LNG-terminali juba aasta lõpuks

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis arutati majanduse ja rahanduse seisu praeguses kriisiolukorras ning prognoositi võimalike tulevikustsenaariume. Energia turgudel on hindade nähtavus ülimalt väike ja raske on öelda, kui palju on praegust kriisi hindadesse juba sisse arvestatud ja kui palju on siin veel kasvuruumi.

«Elektri vaates on olukord üsna hea, me ei näe suuri probleeme,» ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) energeetika asekantsler Timo Tatar. «Gaasivarustuse osas on aga laiem küsimus, kas järgmistes sanktsiooni pakettides sisaldub lahendusi, mis on suunatud Vene energiatarne lõpetamisele. Me teeme ettevalmistus, et gaasi puhul saavutada kiiresti olukord, kus saaksime ise Vene gaasist loobuda ja see tähendab täiendava LNG-terminali loomist meie piirkonda.»

Üks veeldatud maagaasi terminal Leedus, mis alandas küll pärast valmimist piirkonnas gaasi hinda, kuid see ei tähenda, et saaksime tänu sellele Vene gaasist loobuda. Kui Eesti langetaks täna vajalikud otsused, oleks Tatari sõnul juba aasta lõpuks võimalik avada siin LNG terminal. «See eeldab kai ehitamist Paldiski poolsaare lõppu ja terminallaeva,» selgitas ta.

Veeldatud maagaasi terminallaev läheks maksma 300 miljonit eurot, ent seda saaks ka rentida. Siisl oleks aastane kulu 50–70 miljonit eurot, rääkis Tatar.

Vene gaasitarnete lõpp tooks meile piirangud

Juhul kui gaasivarustus Venemaa suunalt peaks varem katkema, siis päris muretult Eesti järgmisele talvele vastu minna ei saa.

«Kui gaasivarustus katkeks homme, peaks me kehtestama Eestis tarbimispiirangud,» sõnas Tatar. «Me peame tegelema varude ja täiendavate tarnevõimaluste otsimisega. Praegu on 30 päevane varu kaitstud tarbijatele. Selleks, et seal leevendust pakkuda, valmistame ette ettepanekut, et riik saaks sarnaselt vedelkütusele suurendada ka maagaasivaru 1 teravatt-tunni võrra.»

Sel aastal algas Läti maa-aluse gaasimahuti täitmine oluliselt varem kui tavaliselt: mai asemel alustati sellega juba veebruari lõpus ja praegu on mahuti täituvus 32-33 protsenti.

Kaubandussidemed Eesti majandust ei mõjuta

Eesti Panga rahapoliitika ja majandusuuringute osakonna juhataja Martti Randveeri sõnul on kolm kanalit, mille kaudu viimaste sündmuste mõju Eestist: idasuunalise kaubanduse katkemine, sõjast tingitud kindlustunde ja investeeringute vähenemine ning toorme hinnatõus.

Sanktsioonid on värsked, laekumise numbrites näeme mõju alles kuude pärast. Raigo Uukkivi

Keskpanga seisukohast on kaks peamist hooba, kuidas mõjutada majandust soovitavas suunas mõjutada. Üks on intressimäärade muutmine ja teine finantsvarade ostmine. Mõlemat on plaanitud juba enne sõda, kuid sõda kiirendab nende plaanide elluviimist, ütles Randveer.

Tema sõnul on olukord võrreldes koroonaajaga keerulisem: inflatsiooni pidurdamine surub ühtlasi alla ka majanduskasvu ja intressimäärade tõstmist on vaja väga hoolikalt timmida. Seevastu idasuunalisest kaubandusest on mõjutatud vaid üks protsent Eesti ettevõtetest, mistõttu on nende mõju Eesti majandusele väike.