Fitch: Ukraina sõda toob Baltimaades kaasa veelgi kiirema hinnatõusu

Leedu on seejuures eriti avatud rahvusvahelisele energiahindade kõikumisele, sest import moodustab kolmveerandi Leedu energiavarustusest. Eesti impordib samas 11 protsenti energiast, seda tänu kodumaisele põlevkivitööstusele. Eesti on ka Balti riikidest kõige vähem sõltuv energia impordist.

Lisaks on sõda suurendanud ebakindlust puiduhakke ja graanulite tarne osas Valgevenest. Valgevene on olnud suurim biomassi eksportija Baltikumi. Nõudlus biokütuste järele on seejuures Baltimaades kasvanud, kuna küttesüsteemid on läinud üle gaasilt biomassile.