Autode hind kerkis Venemaal kuuga 60 protsenti

Nii kirjutab Venemaa ajaleht Vedomosti automüüjate sõnadele tuginedes. Varem on Avtostat turuosade suurust arvestades hinnanud, et uute sõiduautode hind kerkis eelmisel aastal 18 protsenti, 2 miljoni rublani.

Teise automüügifirma Avtodrom peadirektor Andrei Olhovski tõdes, et viimase kuuga on hinnad tõusnud 60–70 protsenti. See on viimaste aastate suurim hinnahüpe.