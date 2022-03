Eesti panga, riigikontrolli ja ministeeriumi esindajad rääkisid erikomisjonis Eesti majandusest

Komisjoni esimees Urmas Reinsalu (Isamaa) märkis, et tänases olukorras on vaja teha olulised otsused, et toetada riigikaitset ja pöörase hinnasurve olukorras tarbijaid. «Selleks võimaluseks on venitusteta lisaeelarve tegemine,» usub Reinsalu. «Komisjon soovib saada Eesti Pangalt hinnangut, milline on hetkeolukord ning millised on prognoosid. Samuti soovime ministeeriumitelt ülevaadet tegevuskavadest ja eelarve täitmisest.»