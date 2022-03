Kütusekulistajad paiskavad Läänemerele tuhandeid tonne kasvuhoonegaase

Mis laadi kütust laevad kasutavad, kus käib tankimine ja kui palju kütust merereisil kulub? Tallinki laevateeninduse osakonna keskkonnaspetsialist Andrus Vaher rääkis, et laevadel kasutatakse valdavalt kütust, mis liigitatakse kergeks kütteõliks. See erineb autodes kasutatavast diislikütusest eelkõige hangumistemperatuuri, leek­täpi ja lubatud väävlisisalduse poolest.

Kõik need näitajad on Vahuri sõnul maismaal kasutada lubatud väärtustest kõrgemad. Laev võtab kütust enamasti korra nädalas, punkerdamiste asukoht ja sagedus sõltub aga iga liini eripäradest ja graafiku tihedusest. Paagitäite hinda Vaher lepingute konfidentsiaalsusele viidates avaldada ei tahtnud, kuid märkis, et see sõltub otseselt naftabarreli hinnast rahvusvahelistel turgudel, nagu ka kütuste hind maismaal.