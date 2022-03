Transpordisektor ootab riigilt lahendust kütusehinna äkktõusu mõjudele

«Oleme teadlikud, et meie piirkonna riikide valitused on arutamas võimalusi kütusehindade negatiivse mõju vähendamiseks – Rootsi ja Poola valitsus on juba otsuse teinud ja langetanud diislikütuse aktsiisimäära erakorraliselt EL-i miinimummäärani,» seisab pöördumises.

Probleem veonduses suurem, sest eksportturg kukkus

Lisaks rakendavad mõlemad riigid ka muid võimalusi transporditarbijate toetamiseks kõrge hinna kontekstis, seda nii käibemaksulangetuse kui ka mitmesuguste otsetoetuste näol. Sarnased diskussioonid käivad nii Leedus, Lätis kui ka Saksamaal.

«Lääne-Euroopa riikide veondussektor on reageerinud äkilisele hinnatõusule streikide ja vedude peatamisega. Sellel on omakorda ühiskonda ja normaalset majandustegevust destabiliseeriv mõju. Seetõttu on kiired lahendused ka Eestis äärmiselt vajalikud, kuna meie veonduse jaoks on probleemid veelgi akuutsemad ja teravamad seoses eksportturgude ärakukkumisega,» hoiatavad pöördumise koostajad.

Kütusesektori esindusorganisatsioon Eesti Õliühing märgib, et viimase kuu jooksul toimunud naftatoodete maailmaturu hinnahüpe on eriti teravalt mõjutanud just diislikütuse hindu, mis on euronominatsioonis 36 protsenti kõrgemal tasemel kui enne 24. veebruari, mil Venemaa Ukrainas sõda alustas. Sama perioodi jooksul on Brenti toornafta tõus olnud üle kolme korra väiksem ehk 10 protsenti.

«Kuna Venemaal on eriti suur mõju just Euroopa – ja maailma – diislikütuseturule, siis on oodata kõrgete hindade jätkumist ettenähtavas perspektiivis,» prognoosib transpordi- ja kütusesektor. «Nii on just diislikütuse hinnatõusule vaja leida mõjusaid lahendusi, sest parimate teadaolevate eelduste kohaselt jäävad hinnad keskmisest kõrgemaks kogu 2022. aasta jooksul.»

Allakirjutanud märgivad, et juba veebruari hinnatase, mis oli kuu keskmisena 1,505 eurot liitri kohta, vähendas siseriiklikku diislikütuse tarbimist 7–10 protsendi võrra ÕÜ baasstsenaariumiga võrreldes. Seega on kõrgetel hindadel märgatav mõju diislikütuse tarbimisele ja sellest lähtuvalt ka majandustegevusele.

Ühtlasi pakuvad organisatsioonid välja järgnevad lahendused: 1. Diislikütuse aktsiisimäära langetatakse ajutiselt tasemele 33 senti liitrilt. Ajutine langetus võiks kehtida vähemalt 30. septembrini, kuid selle juures peaks olema ka klausel võimalusega vajadusel pikendada aktsiisilangetuse tähtaega, juhul kui väliskeskkond seda nõuab. 2. Aktsiisitagastuse süsteemi kehtestamine ja võimaldamine veoettevõtetele. Selleks et hoida veohinnad tasemel, mis ei mõjutaks liigselt üldist hinnataset, majandusaktiivsust ja võimaldaks konkurentsivõimeliselt sektoril edasi tegutseda, on mõistlik lisaks aktsiisilangetusele kaaluda ka veoettevõtetele aktsiisitagastuse skeemi rakendamist. Paljudes EL-i riikides on analoogne lahendus kasutusel, et hoida kontrolli all veoteenuse hindu ettevõtete reaalse kütusemaksumuse vähendamise teel. Meedet saab disainida selliselt, kus see on seotud diislikütuse maailmaturuhinnaga, tagades ettevõtetele prognoositava kulubaasi ees ootava väga ebakindla perioodi jooksul.