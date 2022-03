Citadele pank hoiatab ettevõtteid sanktsioonide rikkumise eest

Balti riikides tegutsev Citadele pank on juba avastanud mitmeid katseid sanktsioonidest mööda hiilida. Ka USA rahandusministeeriumi finantskuritegude õiguskaitse võrgustik (FinCEN) on avaldanud hoiatuse seoses tuvastatud kõrvalehiilimise riskidega, teatas pank.

Sanktsioneeritud Venemaa ja Valgevene ettevõtted kasutavad pikki vahendajate ahelaid, võltsitakse dokumente või jäetakse teadlikult kogu teave esitamata.

«Sanktsioonide tagajärjel on Venemaa ja Valgevene eksporditurud paljude sektorite kaupadele ja teenustele järsult kahanenud ning nii kehtestatud piirangute kui maineriskide tõttu ei ole paljude riikide ettevõtted enam nõus nende kahe riigiga koostööd tegema,» ütles Citadele panga rahapesu tõkestamise osakonna juht Viktor Tkatšenko

«Kutsume ettevõtjaid üles olema valvsad ja veenduma, et isikud, ettevõtted ja riigid, kelle suhtes sanktsioone kohaldatakse, ei seaks sanktsioonide rikkumise või neist kõrvale hiilimisega ohtu teie enda ettevõtet. Sellega võib kaasneda koguni kriminaalvastutus ning seotud maksed võidakse külmutada,» hoiatas ta.

Näiteks tasub etteaatlik siis olla, kui ootamatult saabub uus potentsiaalne äripartner Sõltumatute Riikide Ühenduse (SRÜ) piirkonnast, kes pakub võimalust alustada koostööd varem Venemaa või Valgevenega seotud valdkonnas. On oht, et kasutatakse mõnda kolmandat riiki, et varjata importi või eksporti Venemaale või Valgevenesse või sealt välja.

Samuti tasub valvas olla siis, kui ettevõttega kontakteerub mõni isik või ettevõte, kes pakub ootamatult häid tingimusi ühekordseks tehinguks valdkonnas, millega ettevõte tavaliselt ei tegutse. Venemaa või Valgevene soovib tarnida keelatud kaupu, eriti IT- ja muudes tehnoloogiasektorites.

Riskantne on ka vahendaja kasutamine, kui vahendaja ei anna täpset ja dokumenteeritud teavet kauba päritolu või sihtkoha ega tootja või saaja kohta. Samuti on võimalik, et esitatud dokumentidel on võltsimis- või parandamistunnused.

Sanktsioonide rikkumisele võib viidata ka see, kui EL-ist või kolmandast riigist pärit koostööpartneri esitatud dokumentidel või andmetes on näidatud kontod Venemaa või Valgevene pankades või aadressid nendes riikides.