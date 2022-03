Kinnisvaraturul algas järjekordne tardumine

Alles kaks aastat tagasi külmus kinnisvaraturg koroonapandeemia tõttu mitmeks kuuks. Pakkumisi tuli hooga peale, kuid ostjad olid ootel ning lükkasid tehinguid edasi. Kõigest hoolimata turg taastus ja kulmineerus trepikojaoksjonitega, kus iga hinna eest prooviti kaup kätte saada. Nüüd oleme taas kahe aasta taguses olukorras, kuna uudised sõjarindelt on murettekitavad ja inimestel on hetkel eksistentsiaalsemad probleemid, kui korteriostu ja laenulepingutega tegeleda, kirjutab Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman.

«Müügipakkumiste arv on juba aasta algusest oluliselt kasvanud, Tallinna järelturul suisa 30 protsendi võrra ja alates sõjategevuse algusest Ukrainas on tempo aina kiirenenud. Järelturu tehingute arv on aga võrreldav 2020. aasta teise poolega ja on langustrendis ehk sisuliselt on turuosalised äraootaval seisukohal,» selgitas Sooman.

«Kui kaua selline olukord kestab, on täna muidugi võimatu ennustada, igasugused erinevad stsenaariumid on võimalikud,» lisas ta.

Indeks tõuseb, tehingute arv languses

Võrreldes varasema hinnatipuga detsembris 2021 on indeks 0,4 protsenti madalam. Võrreldes viimaste aastate madalaima punktiga juulis 2009. aastal (624,2 euroni ruutmeetri kohta) on Pindi Indeks 221 protsendi võrra kõrgemal.

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et siiani on hindu kergitanud kauba defitsiit, kuid ostjate ettevaatlikkusest tulenevalt on ilmselt kiirem hinnatõus läbi. «Ei ole lootustki, et märts oluliselt aktiivsem kuu tuleks, pigem valik suureneb ja ostjad ei pea enam ülehelikiirusel tehingusse tormama, pigem on hetkel kuum üüriturg, aga kui kauaks, see ei sõltu kohalikust tarbijast, vaid üleüldisest olukorrast maailmas,» lisas Sooman.