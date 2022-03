Belgia lükkas Ukraina sõja tõttu edasi tuumaenergiast loobumise

«Föderaalvalitsus otsustas astuda vajalikke samme, et pikendada kahe kõige viimasena ehitatud tuumareaktori eluiga kümne aasta võrra,» ütles peaminister Alexandre De Croo säutsus.

Otsus tähendab, et kaks reaktorit, Doel 4 ja Tihange 3, jäävad tööle veel 10 aastaks, mis on vastupidine varasemale, 2003. aastal esmakordselt esitatud kavale, mille kohaselt tuleks kõik Belgia reaktorid 2025. aastaks järk-järgult sulgeda.

Euroopa Liidu eesmärk on siiski vähendada sel aastal sõltuvust Venemaa gaasist kahe kolmandiku võrra ja lõpetada sõltuvus sellest täielikult enne 2030. aastat, nagu on ette näinud Euroopa Komisjoni ettepanekus.

Tihange on 1038 megavatine reaktor Ida-Belgias ja Doel on 1039-megavatine reaktor Antwerpeni sadamalinna lähedal. Need reaktorid moodustavad 35 protsenti riigi tuumaenergia võimsusest.