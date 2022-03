Gaasivood Venemaalt vähenevad

Gaasivood Venemaalt Saksamaale on oluliselt vähenenud. Euroopa Maagaasi Edastusvõrguettevõtjate Assotsiatsiooni (ENTSOG) andmetel on tarned mitmes suuremas torujuhtmes alates esmaspäevast oluliselt vähenenud, kirjutab Der Spiegel.

Valgevene-Poola piiril asuvasse Jamali sisenemispunkti ei liigu enam praktiliselt üldse gaasi. Sarnaselt jaanuariga on selle kaudu toimuv gaasi transport peaaegu täielikult seiskunud. Ka Nord Stream 1 kaudu toimuvad tarned on jätkuvalt vähenenud.

Seni ei tundu, et see ohustaks märkimisväärselt Euroopa gaasivarustust. ENTSOGile lähedaste allikate sõnul on langus peamiselt seletatav gaasi hulgimüüjate poolse kulude optimeerimisega. Kauplejad ostavad praegu vähem torujuhtmetest ja kasutavad selle asemel ladustamisrajatisi, mis on praegu lihtsalt odavam. Seega on nõudlus torugaasi järele vähenenud, mitte pakkumine.