Venemaa suurim kaubalennufirma peatab kõik Boeingu lennud

Volga-Dnepr teatas oma avalduses, et peatas kahe oma tütarettevõtte, AirBridgeCargo ja Atrani, tegevuse, mis kasutavad 18 Boeing 747 ja 6 Boeing 737 lennukit seoses sanktsioonidega ja Bermuda tsiviillennundusameti (BCAA) otsusega peatada nende ohutustunnistused, vahendab Reuters.

«Volga Dnepri juhtkond on teinud teadliku otsuse leida koos partnerite ja riiklike reguleerivate asutustega võimalik lahendus,» teatas firma.

Sanktsioonid on katkestanud enamiku lennukite ja nende osade tarnimise Venemaale. Ameerika Ühendriigid ja Euroopa on sulgenud oma õhuruumi Venemaa lennufirmade eest ning Moskva on vastanud sama meetmega.