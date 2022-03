Portugal on muutmas seadust, mille alusel Roman Abramovitš sai kodakondsuse

Nüüd kavatseb Portugali valitsus karmistada selle seaduse tõlgendamise kriteeriume, et selle tähendust ei saaks «manipuleerida». Välisministri Augusto Santos Silva sõnul nõuavad uued eeskirjad, et need, kes selle alusel kodakondsust taotlevad, peavad näitama märkimisväärseid sidemeid Portugaliga, vahendas Briti ajaleht The Guardian.