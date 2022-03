Lõuna-Euroopa riigid kutsuvad EL-i looma ühist energiastrateegiat

«Ainult Euroopa ühise vastusega saab Euroopa ühise probleemi kiirelt ja otsustavalt lahendada,» ütles Hispaania peaminister Pedro Sánchez neljapoolsete kõneluste järel Roomas. «Peame seda tegema kohe... me ei saa oodata päevagi kauem.»

Itaalia peaminister Mario Draghi ütles, et konkreetsed meetmed kõigi liikmesriikide kaitsmiseks peavad laual olema järgmisel nädalal Brüsselis toimuva EL-i tippkohtumise ajaks.

Euroopa riigid on seni võtnud kõrgete energiahindade mõju piiramiseks meetmeid üksteisest eraldi, kuid mitu riiki on nõudnud, et blokk võtaks koroonaviiruse pandeemia kannul tulnud probleemi käsile ühiste jõududega.