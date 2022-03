Hiiumaa tahab kiiremini paremat energiavarustatust

Hiiumaa abivallavanem Üllar Laid toob kirjas rahandusminister Keit Pentus-Rosimannusele välja, et Hiiumaal puudub elektrienergia tootmine tööstuslikus mastaabis. Nimelt tagatakse elektrienergiavarustatus kaabliühenduse kaudu Saaremaaga. 2021. aastal tarbiti Hiiumaal kokku 49 gigavatt-tundi elektrienergiat. Kümne aastaga ei ole elektrienergia tarbimine saarel seejuures suurenenud – 2011. aastal oli tarbimine 50 gigavatt-tundi.

Viimastel aastatel on Hiiumaa maksimaalne tarbimine olnud umbes 11 megavatti ja vaba tarbimissuunalist võimsust on veel 1,5 megavatt. Tootmissuunalise takistuse aitaks abivallavanema sõnul lahendada kohapealne tark tarbimine nagu otseühendused ja suletud jaotusvõrgud.

Elektrienergiaga varustavad Hiiumaad Soela väina põhja paigaldatud kolm merekaablit Pammana–Emmaste vahelisel trassil. Merekaablite pikkus kokku on 18,3 kilomeetrit.

Laidi sõnul muudab ringtoite puudumine ebakindlaks võimalike suurte arenduste läbiviimise. «450 erasektori töökohta Hiiumaal on plastitööstuses. Selles sektoris on stabiilne energiavarustus väga oluline ja on risk, et kui seda ei taga, siis töökohad kaovad,» nentis ta.

Hiiumaal asub rahvusvaheline interneti sõlmpunkt, mida läbib merealune andmesidekaabel, kuid arenduseks vajalikku elektrivarustust pole abivallavanema sõnul võimalik tagada.

«Hiiumaa on kaugtöötegijate osakaalult Eesti maakondade seas tipus. Hiiumaa on atraktiivne elu- ja ettevõtluspiirkond loojatele, kelle tooted ja teenused toetavad turismivaldkonna atraktiivsust ning tagavad loomemajanduse kestvuse, senisest suurema infotehnoloogilise arenduse ja kasvava tööhõive,» lausus Laid.

Samal ajal on viimastel aastatel suurenenud taastuvenergia tootmine. Hiiumaale on rajatud 4,8 megavati mahus päikeseparke, mis tootsid võrku ligikaudu gigavatt-tundi. «Paraku on tootmissuunalised võimsused otsas ja sellest aastast alates ei ole enam võimalik uusi päikeseparke võrku lülitada,» tõdes abivallavanem.

Laidi sõnul on Hiiumaa vallavalitsus otsinud ka võimalusi tagada Hiiumaa sõltumatu energiavarustus taastuvenergia baasil. Selleks on tema sõnul vajalik energiasalvestus, mille üheks võimaluseks on vesinikuenergeetika koostootmisjaama rajamine, mis võimaldaks salvestada päikesest ja tuulest taastuvenergiat ning muundada seda vesinikuks, mida hiljem kasutada elektri ja soojuse tootmiseks. Seda mõtet toetab ka Hiiumaa energia- ja kliimakava, mis rohepöördeks valmistudes võeti vastu 2021. aastal.