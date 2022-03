Vene oligarh jäi 1,5 miljardi euro peitmise katsega sakslastele vahele

Euroopa Liit lisas Mordašovi, kellel on TUI-s 34-protsendine osalus, 1. märtsil nimekirja isikutest, kellele kehtestatakse sanktsioonid lähedate sidemete tõttu Vene presidendi Vladimir Putiniga.

Kolm päeva hiljem teavitas Mordašov Saksa turismihiidu, et tema firma Unifirm on kandnud 4,1 protsenti oma aktsiatest TUI-s Severgroupile, mis kuulub samuti oligarhile.

Mordašov ei täpsustanud Ondero omandistruktuuri, kuid TUI teatel on saadud infot, et selle omanik on oligarhi abikaasa Marina Mordašova.