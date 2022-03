Operail veab läbi Soome endiselt Vene kivisütt

Operaili juht Raul Toomsalu võttis aga Postimehega suheldes seisukoha, et riigifirma ülesandeks on vedude tegemine ja vagunite sisu eest vastutavad peamiselt Soome partnerid. Siinkohal tuleb märkida, et kaupa veetakse küll Operaili veduritega, kuid vagunid firmale ei kuulu. «Operailil on lepingulised kohustused Soome sadama- ja terminalioperaatorite ees. Täidame neid kohustusi, arvestades seejuures ka sanktsioonidega,» sõnas ta. Täpsemalt on Soome lõunatipus Hanko linnas asuvas Koverhari sadamas partneriks riigi suurim sadamaoperaator Rauanheimo.