Selgus EY Aasta Ettevõtja

Milrem Robotics on mõne aastaga kasvanud rahvusvaheliseks ettevõtteks, mil harud Rootsis, Soomes ja Hollandis ning tütarettevõte Ameerika Ühendriikides. Ametis on 180 inimest, kellest 110 insenerid, neist pooled tarkvaraarendajad. Sõjapidamine on tänapäeval nagu IT-meeste lahinguväli, mistõttu võitlemiseks vajalikud programmid tuleb enne esimest lahingut valmis kirjutada.