Piirangutest priiks saanud söögikohad: üllatavalt vaikne on

Reval Cafe keti omanik Rein Treifeldt ütles telefonivestluses, et vahet on ikka näha – see on umbes 20 protsenti. Treifeldt lisas, et tegelikult hakkas külastajate arv tasapisi kasvama juba jaanuaris: asi oli selles, et kuna päevas lisandus tuhandeid uusi koroonajuhtumeid, said need, kellel ei olnud vaktsiinisüst tehtud, lubatähe teisel moel. Samas nentis ta, et igaühe seltskonnas oli keegi, kes koroonapiirangute tõttu kuhugi ei pääsenud.