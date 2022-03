Piirangud on maas, kuid nüüd pitsitab söögikohti juba uus oht

«Üllatavalt vaikne on,» öeldi Tartus tegutsevast Joel Ostrati osalusega Umbroht OÜ-st, kellele kuulub ülikoolilinnas näiteks Kolm Tilli.

Reval Cafe keti omanik Rein Treifeldt ütles telefonivestluses, et vahet on ikka näha – see on umbes 20%. Treifeldt lisas, et tegelikult hakkas külastajate arv tasapisi tõusma juba jaanuaris: asi oli selles, et kuna päevas lisandus tuhandeid uusi koroonajuhtumeid, siis need, kellel ei olnud vaktsiin tehtud, said lubatähe teisel moel. Samas nentis ta, et igaühe seltskonnas oli keegi, kes koroonapiirangute tõttu kuhugi ei pääsenud.

Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuht Killu Maidla tõi välja, et kuna piirangute kaotamine langes kokku mitme teise faktoriga, mis külastust mõjutavad, sellepärast on keeruline põhjapanevaid järeldusi teha. « Näiteks toimus just Tallinn Restaurant Week, mis toob alati restoranidesse lisarahvast, ka seekord. Samas langes piirangute kaotamisega kokku sõjakriis, mis kindlasti mõjutab meeleolusid negatiivselt. Mingit elavnemist on kaasa toonud just kl 23-se piirangu kaotamine – õhtuti on näha elavnemist - seda on soosinud ka kevad ja päikeselised ilmad, mis toob alati uue energia ja tahtmise suhelda,» ütles Maidla.

Kuigi üldistavaid järeldusi on praegu veel vara teha, arvas Maidla, et piirangute jätkumise korral oleks külastajaid kindlasti veelgi vähem. «Meil on hea meel, et me ei pea oma külalisi enam dokumentide ja tõendite kontrolliga piirama – see oli koormav nii külalistele kui meie töötajatele ja hea meel, et saame selle lõpuks kõrvale jätta. Loodan, et soojenevad ilmad, peatselt avatavad terrassid ja saabuv kevad toovad veelgi rohkem inimesi välja,» ütles Maidla.

Spaad ootavad välisturiste

Eesti spaaliidu tegevjuht Aire Toffer sõnas, et inimesed on sõja tõttu ettevaatlikumad ja tegelikult piirangud alles kaotati – ehk näeb mõju nädalavahetusel. Kus on kasvu märgata, on laste sünnipäevapeod – neid peetakse rohkem kui varem. «Muidugi on positiivne, et piirangud on maas ja kõik saavad tulla, kes tahavad, aga huvi tõus pole suur,» ütles Toffer. Ta arvas, et pigem mõjutab Ukraina sõda seda, et eufooriat ühiskonnas pole – et kuidas sa pidutsed, kui teised põgenevad sõja eest. Et üldine hinnatõus võiks külastavust pärssida, seda Toffer väga ei usu, sest esiteks pole hinnatõus üldiselt suur ning enamikes valdkondades – välja arvatud hotellinduses – palgad kasvavad. Küll on aga seda näha, et kuu lõpupoole on külastajaid vähem – ju vaadatakse, kuidas arved makstud saab.