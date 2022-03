Leedu teeb Vene kaubaveokitele põhjaliku läbiotsimise

«Maanteitsi veetava kauba transiit Kaliningradi oblastisse on pidev. Piiril toimub aga teatud pidurdamine. See tuleneb Leedu kehtestatud veokite täielikust kontrollist. See raskendab piiriületust ja meie veoautojuhtide eluolu, põhjustab järjekorra tekkimise,» kirjutas Alihhanov Telegramis.

Samal ajal postitati Leedu tolli kodulehele teade, et «kooskõlas Euroopa Liidu Venemaale ja Valgevenele kehtestatud sanktsioonidega on Leedu toll tugevdanud EL-i idapiiril kaupade, eriti kahesuguse otstarbega kaupade kontrolli.»

Leedu-Kaliningradi oblasti piiril on neli tollipunkti. Kaks neist on koroonapandeemia tõttu suletud. Võimalused teises - Sovetski linnas - on piiratud, kuna ülesõit toimub 1907. aastal ehitatud ajaloolise Kuninganna Louise silla kaudu. Sel on kandevõime piir. Seetõttu langeb kaubaveo põhivoog Tšernõševskoje tollipunkti.