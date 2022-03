Metalli hinnad teevad rekordeid

«Maailm on tormanud ühest globaalsest kriisist teise, turud kogu viimase aasta olnud väga ebastabiilsed ja metallide hinnad püstitavad nüüd taas uusi rekordeid. Mõistagi mõjutab see ka vanametalli kokkuostuhinda,» ütles Cronimet Nordicu juht Eva Pedjak BNS-ile.

«Pikas perspektiivis on hinnad jätkuvalt tugevad, sest toorained on aktsiate ja teiste varaklassidega võrreldes alahinnatud ning nõudlus on püsinud tugev,» märkis Kollama.

«Kui eelmisel aastal arutasime omakeskis, et kolmega hakkav ostuhind on midagi enneolematut, ja ei tea kuidas kliendid reageerivad, siis tänaseks hakkab hind hinnakirjas juba neljaga, see on tänane reaalsus,» lisas ta.