Eesti tahab sõja tõttu saada Brüsselilt rekajuhtidele leevendust

«Juba praegu on Euroopas veokijuhtidest puudus ja see puudujääk tulevikus ainult kasvab, kuna paljud sektoris töötavad ukrainlastest juhid on läinud kodumaad kaitsma. Samal ajal nõudlus aina kasvab. Ettevõtted kohanevad muutunud olukorraga ja otsivad uusi tarneahelaid, logistikutele esitab väljakutse ka põgenikevool ja vajadus toimetada kohale humanitaarabi. Rõhutame, et sellises raskes olukorras on iga vedu ja juht väärtuslik ning kaubaveod peavad toimuma võimalikult efektiivselt, vältides ebavajalikke sõite ja strateegiliste transpordikanalite ülekoormamist, mida on vaja Ukrainasse humanitaarabi viimiseks,» kirjutasid ministrid.