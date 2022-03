Luminor langetas kasutatud autode liisinguintressi

Luminor Liisingu juhi Andrus Soodla sõnul on intressimäärade alandamise põhjus autoturul valitsev olukord, kus vähekasutatud autod muutuvad kliendi jaoks aina atraktiivsemaks. «Kuna uusi autosid pole kiibikriisi tõttu saada, siis liisitakse rohkem kasutatud autosid. Seejuures on püsinud tugev ka kasutatud autode import,» rääkis Soodla.

Jaanuaris ja veebruaris on autode esmaregistreerimistest vaid 40 protsenti uued ning 60 protsenti kasutatud sõidukid. Kasvanud on ka kasutatud auto keskmine liisingusumma, mis ulatub 20 000 euroni – kasv on poole aastaga 14 protsenti.