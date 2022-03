EY Elutöö preemia saanud ettevõtja: töötajalt sõimata saamine on juhil palga sees

Ettevõte tegeleb plastmasstoodete tootmisega ning ettevõte müüb oma toodangut Norrasse, Rootsi, Poolasse, Saksamaale. Need on pikaajalised lepingud ning ettevõte viib ise kõik ka tellijale kohale.

«See meie edu saladus ongi, et meie toodetel on kõrge kvaliteet ja tarned on väga täpsed. Õigel ajal õiges kohas,» tõdes Mati Nurs.

Kuidas ettevõtmine alguse sai?

«Soomlased tulid Tallinnasse koostööpartnereid otsima. Meie sattusime samasse kõrtsu ja sama laua taha ja nii me käed lõime,» rääkis Nurs, lisades, et mehe sõna maksis nii, et neil ei olnud kolm aastat kirjalikku lepingut ja kõik toimis. Lepinguni jõuti alles siis, kui Soome toll hakkas tegemiste vastu huvi tundma ning leidis, et kaupa üle piiri vedades peaks ikka leping ka olema.

«Harri ja Juhani tõid Hiiumaale 200 töökohta, mis on saare suurim ettevõte,» lausus Nurs.

Praegu on ta enda sõnul põhikohaga pensionär, kuid ettevõtte nõukogu esimehena perefirma tegemistega kursis. Tal on kolm poega, kes on samuti aktsionäride ringis nagu ka abikaasa. «Kui meie aeg läbi saab, siis ega aktsiad pereringist välja ei lähe,» rõõmustab Nurs.

Juhi üheks olulisemaks omaduseks hindab elutööpreemijaga pärjatud mees inimlikkust: juht ei tohi viha pidada.

Ja kui kollektiivis juhtub, et mõni 200 töötajast su läbi sõimab, siis seda ei tohi pahaks panna: «Juht peab arvestama, et see on tal palga sees».