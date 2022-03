Eestit varitsevad ohud sunnivad julgeolekut esikohale seadma

Konverentsi avakõne pidanud advokaat Erik Tark tõdes, et mõne kuu eest ei osanud keegi ennustada Euroopas lahvatavat sõda. Toimuv on tema hinnangul selgelt näidanud, kui oluline on iseseisev kaitsevõime ja sõltumatu energiavarustus. Advokaadi sõnul tuleb otsustavalt väärtuste eest seista. «Nagu võime tõdeda, pole kurjuse impeerium kuhugi kadunud,» märkis ta.