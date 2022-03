Majanduse lühiuudised

Meretuuleparki kavandavad Eesti Energia ja Taani kontsern Ørsted said Läti valitsuselt tagasilöögi

Läti valitsus lükkas tagasi Taani energiatootja Ørsted taotluse Läti vetes avameretuuleparki arendada, põhjendades seda Läti ja Eesti riiklikule ühisarendusele ELWIND sobiva asukoha leidmisega. Eesti Energia jätkab meretuuleparkide arendamist Eestis, teatas Eesti Energia. Liivi meretuulepark on praegu Eesti ainus meretuulearendus, millel on lootust 2028. aastaks valmida. Eesti Energia juhatuse esimehe Hando Sutteri sõnul jätkab ettevõte Liivi meretuulepargi arendamist Eesti vetes. «Eesti Energia eesmärk on langetada pargi investeerimisotsus 2025. aastal,» ütles ta. BNS