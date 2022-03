Föderaalreserv tõstab baasintressi senisest vahemikust 0–0,25 protsenti vahemikku 0,25–0,5 protsenti ning see on esimene intressimäärade tõstmine alates 2018. aastast. Keskpanga otsustajad andsid mõista, et aasta lõpuks upitatakse baasintress kahe protsendini.