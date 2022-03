Miks maksab üks aktsia ligi pool miljonit eurot?

Üldise ebakindluse ja mõne sektori müügilaine taustal on Berkshire’i aktsia liikunud väga hästi. Aasta algusest on Berkshire’i aktsia kallinenud 12 protsenti, samal ajal kui USA aktsiaindeks S&P 500 on langenud 8,6 ja peamiselt tehnoloogia­sektorit peegeldav Nasdaqi koond­indeks 14 protsenti.