Majandusspetsialistid kutsuvad looma Ukraina kodanikupalga fondi

Simon Johnson ja Oleg Ustenko on pakkunud välja mõtte, et Ameerika Ühendriigid ning tema liitlased peaksid looma uue üleilmse fondi, mis maksaks ukrainlastele kodanikupalka ja tagades neile stabiilse majandusliku ellujäämise nii kodus kui ka võõrsil, teatas MTÜ Kodanikupalga Ümarlaud Eestis juhatuse liige Jaanus Nurmoja neljapäeval.

Oma ühisartiklis, mis ilmus esmakordselt 2. märtsil portaalis Politico, pakkusid Johnson ja Ustenko, et fondi algne maht võiks olla 200 miljardit dollarit, olulisimaks rahastamise allikaks aga võiksid kujuneda Venemaa külmutatud varad. Praegu on nende varade tulevik ebaselge, kuid autorite hinnangul on selle rahastamisallika potentsiaal suurusjärgus 300 miljardit dollarit. Ainuüksi Venemaa Keskpanga reserve arvatakse kokku olevat umbes 630 miljardi dollari väärtuses, millest üle poole on sanktsioonide tõttu külmutatud. Lisanduvad veel president Vladimir Putini lähikondlaste ja oligarhide varad.

Kuna Ukrainas on loodud head tehnilised tingimused riigipoolseteks rahaülekanneteks kõigile kodanikele ning enamik neist pääseb oma rahale interneti teel ligi, siis see võimaldab Johnsoni ja Ustenko sõnul hõlpsasti ellu kutsuda tagatud põhisissetuleku süsteemi ning maksta seda sõltumata sellest, kas inimene elab sõjapiirkonnas või mitte. Suurusjärguks pakkusid nad 50 dollarit ehk 45,5 eurot päevas, kuid rõhutasid samas, et need numbrid on esialgsed.

Jaanus Nurmoja sõnul ei tundu tõenäoline, et idee rakendudes jäädakse selliste summade juurde, sest Ukrainas on elukallidus kordades madalam kui näiteks Ameerika Ühendriikides. Idee ise on tema arvates aga tunnustamisväärne ja võimaliku rahastamisallika tõttu ka enneolematu. Nurmoja sõnul lööks selle ellurakendamine mitu kärbest ühe hoobiga.

MTÜ Kodanikupalga Ümarlaud Eestis juhatuse liige Jaanus Nurmoja. Foto: Arvet Mägi

«Ukrainal ja tema kodanikel aidatakse olude kiuste pinnal püsida ja uuesti jalule tõusta ilma et see koormaks oluliselt sotsiaalsüsteeme neis riikides, kus põgenikke vastu võetakse. Lisaks sellele aga saame ühtlasi kõigi aegade esimese kodanikupalga pilootprojekti, mis hõlmab tervikuna kogu riiki – see annab edaspidiseks väärtuslikke teadmisi ja kogemusi ning lisab muidugi veelgi tähtsust Euroopa kodanikualgatusele tingimusteta põhisissetuleku asjus,» sõnas ta. «Kindlasti vähendab tagatud toimetulek ka sõjaohvrite haavatavust. Hiljaaegu näiteks lugesime ühest skandaalsest värbamiskampaaniast, kus Ukraina põgenike seast püüti leida seksiteenuste osutajaid. Kodanikupalk annab igal juhul jõudu ütelda «ei» taolistele «tööpakkumistele»».