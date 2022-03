Sõda Ukrainas pitsitab valusalt egiptlaste rahakotti

«Nisu ja päevalilleõli hinnad on Egiptuses üha paisunud, kuna riik sõltub 85 protsendi ulatuses Venemaa ja Ukraina nisust ja 73 protsendi ulatuses nende päevalilleõlist,» märkis neljapäeval ÜRO Põllumajanduse Arendamise Rahvusvaheline Fond (IFAD).

Riigis populaarset lameleiba, mille hind on tõusnud ühelt naelalt 1,25-le pätsi kohta, peetakse Egiptuse majanduse lakmustestiks.

Lähis-Ida Instituudi professori Michaël Tanchumi sõnul on põhitoiduaine taskukohasena hoidmine olnud Egiptuse stabiilsuse alustala viimased 60 aastat.

Mure on seda suurem, et riik valmistub aprillis algavaks ramadaaniks, mille eel leibkondade tarbimine varumise tõttu tavaliselt kasvab. Üha kiirenev inflatsioon on väljavaateid usupüha eel aga nüristanud.