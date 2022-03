Magnetic MRO soovib ministeeriumitelt Vene sanktioonide osas selgitust

Täpsemalt vajab selgitus olukord, kui õhusõiduki osa, mille omanik on Venemaa lennundusettevõte, parandamine on aset leidnud Euroopa Liidus asuvas ettevõttes enne 2022. aasta 26. veebruarit.

Mäeots küsib, kas see tähendab, et remondiettevõte võib õhusõiduki osa parandamise lõpuni viia. Kui nii, siis tekib tal küsimus, kas remondiettevõte saab osta täiendavaid vajaminevaid osasid, et parandamine nõuetekohaselt lõpuni viia.