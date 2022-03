Homsest kaovad Vene-Valgevene liitriigi vahel liikumispiirangud

«Täna on see eriti päevakajaline ebasõbralike riikide karmistunud piirangute tõttu. Olen veendunud, et liitriigi lõimituse tugevdamine on parim vastus Venemaale ja Valgevenele avaldatavale sanktsioonisurvele,» ütles valitsusjuht.

«Palusin Mihhail Mišustinil teha seda kiiresti. Ta lubas, et langetab selle kiireks tegemiseks vajalikud otsused. Antud olukorras on see juba omajagu anakronism, eriti kui arvestada, et Moskvas on tänaseks isegi maskide kandmine ära kaotatud,» ütles peaminister.