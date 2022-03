Venemaa kinnitas, et maksis, aga laenuandjad ootavad lubatud raha siiani

Venemaa rahandusministeerium teatas täna, et on tasunud välisvõla intressimakse ja vältinud maksejõuetust, mida peljati Lääne kehtestatud sanktsioonide tõttu. «Maksekorraldus väärtuses 117,2 miljonit dollarit tähtajaga 15. märts saadeti 14. märtsil korrespondentkontole ja tasuti,» teatas ministeerium.

Reuters kirjutab, et Venemaa rahandusminister Anton Siluanov lubas, et annab avalikkusele teada, kas raha on Citibankis deponeeritud. Citibanki Londoni haru keeldus kommentaaridest, kuid laenuandjad Aasias ning Euroopas kinnitas, et raha ei ole võlakirjaomanikeni jõudnud.