Lääneriikide brändid, mis ei saa Venemaalt lahkuda

Marks & Spencer, Burgeri King ning hotelligrupid Marriott ja Accor- neid kõiki piiravad keerulised frantsiisilepingud, mis ei lase ettevõtetel lahkuda, kirjutab BBC

Nimelt on kasutavad need firmad Venemaal oma äri ajamiseks kohalikke ettevõtteid, kes siis lihtsalt nende nime all tegutsevad. Kokku on sellistel firmadel jätkuvalt Venemaal üle tuhande müügipunkti.

M&Sil on 48 müügikohta, Burger Kingil on jätkuvalt avatud 800 toidukohta, Marriottil ning Accoril on vastavalt 28 ning 57 avatud hotelli.

BBC arusaamise kohaselt on nad juriidiliste frantsiisilepingute lõksus, nii et enda kaubamärkide Venemaa kaubandustänavatelt ning ostukeskustest on keeruline.

Paljud Lääne ettevõtted on neid lepinguid kasutanud aastakümneid. Näiteks Marks & Spenceri kaupluseid peab juba alates 1999. aastast Türgi firma FiBA. Suurbritannia kaubandusfirma on kinnitanud, et lõpetas Venemaa Ukraina ründamise tõttu oma kaupade saatmise FiBA-le.

Marks & Spencer. Foto: Scanpix/Reuters/Toby Melville

Burger Kingi omanikfirma Restaurant Brands International kinnitas BBC-le samuti, et on frantsiislepingute kütkes. «Neid pikaajalisi juriidilisi lepinguid ei ole lähitulevikus kerge muuta,» teatas firma.

Marriott ütles samuti, et nende hotellid Venemaal kuuluvad kolmandatele osapooltele.

Frantsiis on kaupade ja teenuste pakkumise ärimudel. See on ärikokkulepe, mille käigus annab ettevõtte omanik frantsiisivõtjale õiguse esindada ja kasutada sissetöötatud ärikontseptsiooni ning sellega seonduvat kaubamärki.

Suurbritannia advokaadibüroo Bird & Bird rahvusvahelise frantsiisi spetsialist Graeme Payne rääkis BBC-le, et frantsiis oli väga kasulik lääneriikide brändidele, kes soovisid erinevatel turgudel tegutseda, kuid kellel puudub kohalik kompetents, raha või suutlikkus neile soovitud turgudele siseneda.

«Inimesed mõtlevad, et miks need kaubamärgid oma poode lihtsalt ei sulge, aga rangelt ärilise ning lepingulise nurga alt vaadates on seda ilma väga ränkade juriidiliste tagajärgedeta võimatu teha,» lausus Payne.

See tähendaks Lääne ettevõtete jaoks tõsiseid finantsmõjusid, sest frantsiisivõtjad võivad nad pikaajaliste lepingute rikkumise eest kohtusse anda.