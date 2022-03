Kariņš: Läti peab kaaluma tulevikus tuumaenergiale üle minemist

Naftast ja gaasist tulevikus vabanemiseks on vaja arendada siseriiklikku tootmist, sealhulgas tuuleparke ja võib-olla ka tuumaenergiat, ütles Kariņš, osutades, et tuumaenergiale üleminemisel on oluline mõelda ka tuumajäätmete küsimusele.

Ta märkis, et aina enam kohalikke omavalitsusi on minemas keskküttes üle gaasilt puidule ning seda tuleks julgustada, kuivõrd omavalitsustes, mis kasutavad keskkütteks puitu, on üldiselt madalamad küttehinnad. Lisaks on küttepelletid kodumaine metsasaadus, mida ei impordita Venemaalt ega mujalt.