Valitsus kinnitas tänavuse pensionitõusu

Pensioni baasosa on pärast indekseerimist 255 eurot ja aastahinne 7,718 eurot. Rahvapensioni suurus on pärast indekseerimist 275 eurot. 2022. aasta indeksi järgi ümberarvutatud pensionid makstakse välja alates aprillist.

«Oleme seadnud eesmärgiks pensionide järjepideva tõusu, mis tagab vanemaealistele nii turvatunde suurenemise kui ka üldise elujärje parenemise. Soovime tagada vanemaealistele üldise heaolu kasvu, mis tähendab, et inimene ei peaks muretsema ei igapäevatoimingute ega apteegiarvete pärast,» sõnas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Eesti riik arvutab pensionid igal kevadel ümber, et hoida need tasakaalus palkade ja hindade muutustega. Igale inimesele on arvutatud tema eelnevast tööpanusest sõltuv individuaalne pension.