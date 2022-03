Omniva on Ukrainasse saatnud 23 veoautot humanitaarabiga

Omniva teeb koostööd kolme heategevusorganisatsiooniga Ukraina toetamiseks. Need on Eesti Punane Rist, MTÜ Mondo ja Toidupank.

«Koostöös logistikaettevõtetega saadame iga päev uusi veoautosid abiga Ukrainasse. See tähendab kogu protsessi korraldamist alates ladustamisest kuni sihtpunkti turvaliselt kohale viimiseni,» ütles Omniva juhatuse liige Kristi Unt. «Inimesed, organisatsioonid ja ettevõtted on annetanud väga palju ja tööd meil jätkub – lähinädalateks on sõiduplaanid paigas.»