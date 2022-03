Ministrid jagavad lahkeid lubadusi, mis ametnikud tummaks võtavad

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas andis juba möödunud nädalal teada, et 11. märtsist saavad Ukraina sõjapõgenikud tasuta sõita ühistranspordis üle Eesti. Üksikasjad jäid täpsustamata ja kui ukrainlasi abistavad vabatahtlikud hakkasid uurima, et kuidas siis ikkagi täpselt see üle-eestiline tasuta sõidu õigus toimib ja mille alusel ukrainlased tasuta sõita saavad, põrkusid nad täielikule teadmatusele ja infopuudusele.

Roheline kaart kehtib üle Eesti

Ukraina sõjapõgenike infot vahendav riigiinfo telefon 1247 ei osanud tasuta ühistranspordi kohta midagi öelda, vaid soovitas selle küsimusega helistada munitsipaalpolitseisse. Mupo jagab Tallinna ühistranspordis kasutatavat rohelist kaarti, millega saab Tallinnas tasuta sõita.

Mupo korrapidaja ei teadnud mitte midagi sellest, et nende jagatavat sõidukaarti võiks saada kasutada ka väljaspool Tallinna. Vastupidi, korrapidaja kinnitas, et iga omavalitsus tegeleb ikka oma transpordiküsimustega ise ja nende kaart kehtib ikka ainult Tallinnas. Küsimusele, milline omavalitsus siis Tallinna ja Tartu vahelise ühistranspordiga tegeleb, jättis ta vastamata.

Tupikusse sattunult majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumisse pöördudes kinnitas sealne pressinõunik Taavi Audo, et kõik Tallinna rohelist kaarti omavad ukrainlased saavad selle sama kaardiga sõita ka linnadevahelises ühistranspordis, v.a kommertsliinidel. Võtmesõnaks on siin Ridango tarkvara.

Helistades Ridango piletiinfo telefonile, saab küll kinnituse, et mupo jagatava rohelise kaardiga saab sõita üle Eesti, kuid ühtlasi antakse ka teada, et seda kaarti väljastatakse ainult Tallinnas aadressil Niine 2. Seega kõik teised sõjapõgenikud, kes on mujal Eestis, peaksid rohelise kaardi saamiseks tulema Tallinnasse. Klienditeenindaja lubab probleemi edasi anda.

900 eurot üüritoetust

Tõelise uudispommi ametnike jaoks lõhkas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo teisipäevases ETV saates «UV faktor», öeldes, et iga Ukraina sõjapõgenik saab 1000 eurot toetust.

Hakates uurima, kuhu tuleb põgenikul avaldus esitada ja kelle poole pöörduda, ei saanud vastust ei riigiinfo telefonil 1247 ega ka sotsiaalkindlustusametist. «Väga hea küsimus, annan selle edasi ehk saadetakse siis ka meile infot,» öeldi 1247 infoliinilt.

Sotsiaalministeeriumi meediasuhetenõunik Silvia Peets selgitas, et vastavalt välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadusele korraldab sotsiaalkindlustusamet kokkuleppel kohaliku omavalitsusega rahvusvahelise kaitse saaja asumise kohalikku omavalitsusse ning tagab eluruumi ühekordselt sõlmitava üürilepingu sõlmimisega seotud kulu kuni kuus toimetulekupiiri määra.

2021. aastal on toimetulekupiiriks riigieelarve seadusega kehtestatud 150 eurot. Esimesele pereliikmele on toimetulekupiir 150 eurot, teisele täisealisele 0,8 ehk 120 eurot ja alaealistele lastele 1,2 ehk 180 eurot toimetulekupiirist.

Seega saab eluruumi üürilepingu kulude hüvitamiseks taotleda kokku 900 eurot perekonna kohta, mitte 1000 eurot. Riik ei maksa seda aga mitte taotlejale, vaid üürile andjale.

«Siiani on seda kantud otse üürileandjale, kuid täpne protsess veel selgub, kuidas Ukraina sõjapõgenikele eluruumi ühekordne kulu kompenseeritakse,» ütles Peets. "Kui ajutine kaitse on saadud, on põgenikel õigus kõigile toetustele."