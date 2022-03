Eesti Energia koostöö taanlastega sai Läti valitsuselt tagasilöögi

Liivi meretuulepark on praegu Eesti ainuke meretuulearendus, millel on potentsiaali 2028. aastaks valmis saada.

«Liivi meretuulepark on praegu Eesti ainuke meretuulearendus, millel on potentsiaali 2028. aastaks valmis saada. Praegu käib pargi keskkonnamõjude hindamise protsess, mis jõuab lõpule 2023. aastaks. Eesti Energia eesmärk on langetada pargi investeerimisotsus 2025. aastal,» rääkis Sutter. Ta kinnitas ka, et nii Eesti Energia kui Ørsted näevad meretuuleenergial Baltimaades suurt potentsiaali ning töö võimalike projektide analüüsiga jätkub.