Kas pensioni kogumist tasub jätkata, kui aktsiaturud on punases?

Swedbanki pensioni ja investeerimise valdkonnajuht Kaire Peik toob kolm põhjust, miks ei tasu liialt muretseda.

Enamikul kogujatel on pensionieani veel palju aega. See tähendab, et pikas perspektiivis on tõenäoline saada kasu turu tõusust, aga ka tulla tugevana välja lühiajalistest langustest.

Iga kuu paneme pensioniks kõrvale väikese summa, mille eest saab pensionifondi osakuid. Kui turud on tõusuteel, on väärtpaberid kallid ja neid saab vähem. Kui turud langevad, on aktsiad soodsamad ja saab neid rohkem. Seega on languse ajal kasulik edasi investeerida.

Alles pensioniea lähenedes muutub turgude hetkeseis oluliseks, sest siis on vaja oma pensionifondis olevad väärtpaberid kindlasti kallilt müüa. Sellepärast on oluline pensioniea lähenedes vähendada pensionifondis aktsiate osakaalu ehk vähendada riski.

Ainus asi, mida praeguses olukorras tasub teha, on kontrollida, kas investeerid pensionivarasse õiges fondis, mis sobib riskivalmiduse ning pensionini jäänud aastatega. See on kindel rusikareegel ka rahulikumatel aegadel – turud tõusevad ja langevad, kuid sobivas fondis olles ei pea muretsema järskude kukkumiste ega saamata jäänud tulu pärast.

Pikk periood võimaldab rohkem aktsiatesse investeerida, et saada parimat tootlust. Küll aga tuleb arvestada, et aktsiate hinnad võivad lühiajaliselt olla vägagi heitlikud, kuid ajalooliselt on aktsiate osakaal varasid siiski kõige rohkem kasvatanud.

Mõeldes raha pensionifondist väljavõtmisele, tasub silmas pidada, millised võivad olla otsuse tagajärjed ning teada, et enne pensioniiga on võimalik mõlemast sambast väljuda ka edaspidi, kuid pigem jätta see võimalus viimaseks õlekõrreks.