ÜRO: sõjast laastatud Jeemen vajab abiks 4,27 miljardit dollarit

ÜRO on meelde tuletanud maailmale, et vaatamata Venemaa sõjategevusele Ukrainas, mis varjutab hetkel maailmas muid teemasid, ei tohiks Jeemeni kannatusi unustada.

Ukrainast on sõja eest põgenenud umbes kolm miljonit inimest ning Euroopas ei ole sellise mastaabiga relvakonflikti olnud pärast Teist maailmasõda.

Jeemeni sõda sai alguse 2014. aastal, kui Iraani toetatud huthi-mässulised vallutasid pealinna Sanaa ning suure osa riigist. Saudi Araabia juhitud ja USA toega koalitsioon sekkus mitu kuud hiljem ning alustas mässuliste vastu võitlust, et rahvusvaheliselt tunnustatud valitsus taas võimule aidata.

Relvakonflikt on viimastel aastatel muutunud regionaalseks proxy-sõjaks, milles on tapetud enam kui 150 000 inimest, neist enam kui 14 500 on olnud tsiviilisikud.