Euroopa Nõukogu otsustas Venemaa välja visata

Vene välisministeerium teatas varem teisipäeval, et käivitas menetluse Euroopa Nõukogust lahkumiseks. Ministeerium postitas avalduse lahkumismenetluse kohta oma Telegrami kontole, märkides, et on teavitanud sellest ka õigusorganisatsiooni peasekretäri Marija Pejčinović Burićit.