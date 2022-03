Kallas: Poola ja Baltimaad arutasid Venemaale autode veo piiramist

"Meie ei ole muidugi see eksportija selles mõttes, et meil endal ju autotööstust ei ole, need autod on siin läbisõidul. Aga meil on olnud arutelu Poola ja Balti peaministritega selle üle, et tõesti seda autotransporti piirata," ütles Kallas riigikogu liikmete küsimustele vastates.