Rail Baltic sõja mõju projekti lõpptähtajale veel ei näe

Salomets nentis, et sõjategevus mõjutab kahtlemata pea kõiki ehitusprojekte, mis nii meil kui mujal käimas on ning Rail Baltic pole mingi erand, kuna asume ühes terviklikus majandusruumis. «Venemaale ja Valgevenele kehtestatud sanktsioonid ning sõda Ukrainas pärsivad varasemate tarneahelate toimimist ja ebakindlus turgudel kasvatab ehituses tarvilike toormaterjalide hindu,» ütles ta BNS-ile, lisades, et mõju on olemas ka juba praegu ehituses olevatele Rail Balticu rajatistele.

Samas kinnitas Salomets, et ettevõte otsib erinevaid võimalusi, kuidas lähituleviku riske parimal moel maandada.

Rolli mängivad mitmed komponendid, sealhulgas nii materjalide kallinemine kui ka nende kättesaadavus. «Paljud materjalid liiguvad tarneahelas niiöelda right-on-time printsiibil ehk keegi suuri laovarusid ei hoia. Meie saame projektis püüda optimeerida aega, millal hankesse lähme ja lepinguid sõlmima, kuid muidugi lõpmatult pole ka aega oodata, kuniks uued tarneahelad on paika saanud,» tõdes Salomets.

Kõik mainitu mõjutab ka projekti maksumust, kuid tehnilise juhi sõnul on see on üsna lokaalne ehk konkreetsete sõlmitud ehituslepingute keskne ning on ennatlik rääkida mõjust projekti kogueelarvele.