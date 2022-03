Mis saab siis, kui Venemaa täna oma laenumakse tasumata jätab?

Sõja puhkemise järel on Euroopa Liit, USA ning nende liitlased kehtestanud Venemaale seninägematult palju sanktsioone. Välisvaluuta reservid on külmutatud ning Venemaa on ise tunnistanud, et poolele ehk 300 miljardile dollarile puudub neil juurdepääs. Sanktsioonide tulemusena on Vene rubla oma väärtusest kaotanud 35 protsenti. Sajad lääneriikide ettevõtted on oma äri Venemaal lõpetanud.