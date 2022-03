Kallas: rasked ajad seisavad alles ees

«Osad sektorid saavad pihta sellepärast, et nad lähevad näiteks või puutuvad kuidagi kokku sanktsioonidega, näiteks toorainet ei tule. Osad sektorid saavad pihta seetõttu, et nende kaubanduspartner on Venemaa või Ukraina. Osad saavad kaudselt pihta, sellepärast et lihtsalt, selles tarneahelas tekivad raskused,» nentis Kallas.